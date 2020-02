Volo di 4 metri dalla seggiovia, bimba soccorsa in elicottero

Brutto incidente sulle piste da sci per un bimba bolognese di 8 anni, volata giù dalla seggiovia e soccorsa in elicottero dal personale sanitario. E' accaduto ieri, in tarda mattinata, nel comprensorio sciistico "Civetta", in Val di Zoldo, provincia di Belluno.

Da quanto riferiscono i carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto, il sinistro, avvenuto per cause in corso di accertamento, si è verificato alle 11.45 circa . La bimba, che fortunatamente indossava il casco, è caduta dalla seggiovia in movimento da un’altezza di circa 4 metri, finendo rovinosamente al suolo. A seguito del volo, la piccola è stata trasportata in elicottero di soccorso all'ospedale a Belluno. La prognosi - riferisce TrevisoToday - resta per ora riservata.