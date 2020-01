Ha un forte mal di testa, va al Maggiore e viene dimessa: donna incinta perde il bambino

E' andata in ospedale, perchè accusava un forte mal di testa ed era incinta alla trentaduesima settimana, dopo poche ore è stata dimessa, ma il feto è morto. Lo riferisce Ansa.

E' accaduto il 3 gennaio scorso. La donna in stato di gravidanza, africana, si sarebbe recata al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Secondo quanto si apprende, sarebbe stata visitata da un medico che le avrebbe prescritto una terapia per la pressione alta e la cefalea, poi sarebbe tornata a casa.

Tre ore dopo la donna è stata nuovamente male ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove è stata constatata una emorragia in atto e la morte del bambino. Non è chiaro se la vicenda è stata denunciata penalmente e se siano in corso accertamenti.