Colpito da infarto a scuola, 15enne fuori pericolo di vita

Migliorano le condizioni del 15enne colto ieri da infarto mentre era in classe. Dopo una notte passata in apprensione per l'evolversi delle sue condizioni il 15enne è stato dichiarato fuori pericolo di vita, ma rimane nel reparto Rianimazione dell'ospedale Maggiore e con prognosi riservata. Ci vorrrà ancora tempo per capire se il minorenne abbia o meno riportato danni celebrali permanenti.

Il ragazzo, che frequenta un istituto tecnico della città, ieri mattina si è sentito male, accasciandosi durante la lezione, venendo subito soccorso da un paio di insegnanti.