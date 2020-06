Stipendi infermieri: "Bonaccini ci appoggia? Ora i fatti"

"Ci sorprendono, e non possono che farci piacere, le recenti dichiarazioni di Bonaccini, Presidente della Conferenza delle Regioni, che ci ha dato ragione delle nostre recenti manifestazioni, i nostri flash mob da Nord a Sud, schierandosi nettamente dalla nostra parte". Così Antonio De Palma, numero uno del sindacato degli infermieri "Nursing Up". Il presidente Bonaccini in un'intervista tv aveva infatti giudicato "giuste" le proteste della categoria e aveva annunciato: "Dopo 14 anni nuovo contratto”.

"Non possiamo e non dobbiamo accontentarci - continua De Palma - da chi ha il potere per contribuire a cambiare le cose, pretendiamo, adesso, il sacrosanto impegno a sposare la nostra causa nei fatti", si legge nella nota.

Il sindacato chiede al governatore di portare a compimento, nel più breve tempo possibile, azioni mirate a cambiare il presente e il futuro degli infermieri italiani. "Bonaccini sembra essersi svegliato dal torpore in cui era piombato: le sue parole di pieno sostegno alla causa della categoria, potrebbero, ma il condizionale è d’obbligo, rappresentare un punto di svolta. Certamente - continua De Palma - siamo di fronte a un nostro nuovo piccolo successo, ma l’obiettivo non è portare a casa la vittoria di una battaglia, ma bensì vincere la guerra sacrosanta che stiamo combattendo: le vittorie di Pirro possono essere peggiori delle sconfitte più amare".

Una "brillante azione di pragmatismo" è quanto ci si aspetta da Bonaccini "siamo certi che ne è capace. Disegni da ora le prospettive per arrivare a quello stanziamento continuativo di fondi per aumentare la busta paga degli infermieri: sono riconoscimenti economici giusti, che meritiamo da tempo".

Durante l'ultimo confronto della settimana scorsa, anche il viceministro della saluto Pierpaolo Sileri ha promesso al sindacato il proprio impegno per far ottenere gli aumenti di stipendio agli infermieri e agli altri operatori sanitari,: "Non permetteremo, e questo sia chiaro, che le nostre coraggiose rivendicazioni contrattuali,diventino uno strumento fumoso nelle mani di chiunque voglia solo tristemente elevare la propria immagine con tante belle parole, senza approdare a nulla. Quindi nessun dietrofron senza fatti concreti, noi andiamo avanti determinati verso la nostra prossima manifestazione di Milano, il prossimo 4 luglio - conclude De Palma - questo è il tempo dei fatti e dei cambiamenti epocali: le belle parole valgono, ma valgono ancora di più le doverose premesse che ho appena fatto".

Il 19 giugno saranno i medici a protestare nuovamente, questa volta sotto la sede della Regione, in viale Aldo Moro.