Capodanno a letto con l'influenza: l'Emila-Romagna tra le regioni più colpite

Con i suoi 5,19 casi ogni mille assistiti l'Emilia-Romagna è assieme alla Lombardia e all'Abruzzo tra le regioni dove l'influenza sta costringendo più persone a passare le Feste di Natale e Capodanno sotto le coperte.

Secondo infatti l'ultimo rapporto disponibile di Influnet, il picco dei casi si attende per le prime settimane di febbraio.

Ciò nonostante, i casi sono da circa un mese in continuo aumento, con la regione Emilia Romagna che ne ha registrati alcune centinaia di nuovi, solo negli ultimi sette giorni. Péiù colpiti i bambini nella fascia tra gli zero e i quattro anni.

Sul gradino più alto della classifica, per ora è il Friuli, che ha sfondato la quota di otto casi per mille assistiti. A livello nazionale le soglie della stagione in corso sono: 2,96 casi per mille assistiti (livello basale), 8,93 (intensità bassa), 13,88 (intensità media), 16,86 (intensità alta), oltre 16,86 (intensità molto alta).