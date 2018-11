Influenza, l'allarme degli infermieri: 'Torna la coda al Pronto Soccorso'

Anche quest'anno ci sarà un congestionamento dei pronto soccorso. A lanciare l'allarme sono gli infermieri, attraverso Antonella Rodigliano, segretaria del Nursid (sigla delle professioni infermieristiche) di Bologna. "I tagli dei posti letto hanno già comportato e comporteranno anche quest'anno lo stazionamento in pronto soccorso dei pazienti che non possono essere dimessi - afferma Rodigliano - in una condizione inadeguata per gli utenti e con un maggiore carico di lavoro sul personale infermieristico che sarà deputato all'assistenza dei pazienti stessi".

Non sarebbero stati predisposti appositi piani per le emergenze da parte delle Aziende sanitarie bolognesi, con l'eccezione del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi che fronteggerà il grande numero dei pazienti facendo ricorso alla reperibilita' degli infermieri della medicina d'urgenza e del pronto soccorso, da sapere Nursid.

Questo significa "che gli infermieri saranno chiamati a dare piena disponibilità per tutto il periodo emergenziale (si calcola che il virus metterà a letto cinque milioni di italiani) sottostando a carichi di lavoro molto stressanti". La segretaria del Nusrid ne parla in una nota in cui spiega le ragioni del fatto che il sindacato, a differenza delle altre sigle (Cgil, Cisl, Uil, Fials, Fsi e Nursigup), ha deciso di non firmare il contratto del comparto sanita' "considerandolo peggiorativo per la categoria".



"Si tenga conto che in medicina d'urgenza mancano cinque unità di personale infermieristico", afferma ancora la sindacalista sulla situazione al Sant'Orsola. Quindi "su infermieri gia' affaticati dai turni ordinari si carica anche la reperibilità".

E il Nursind "teme che le carenze di personale conducano le aziende, in questa situazione di congestionamento, a impedire le ferie natalizie degli infermieri: cio' che non va bene per gli infermieri e non va bene per il servizio che richiede un personale sanitario che abbia potuto fruire del riposo necessario". (dire)