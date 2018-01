33 ricoveri in più al Sant'Orsola per il picco d'influenza

33 ricoveri in più della media all'ospedale Sant'Orsola per il picco dell'influenza, tra 10, l'11 e il 12 gennaio, ma non si tratta di sovraffollamento: "Può portare dei disagi, il numero di persone in più è l'equivalente del modulo di degenza ordinaria di un reparto" ha assicurato oggi al question time l'assessore comunale alla Sanità Giuliano Barigazzi.

"8-10 giorni di durata media di degenza per pervenire alle dimissioni, di fatto abbiamo un reparto aggiuntivo funzionante. Ecco perchè - ha detto ancora Barigazzi - nel piano è previsto sia un incremento di risorse diagnostiche, ma anche l'aumento dei posti letto in dotazione per quella fase per arrivare anche al blocco dei ricoveri programmati esclusivamente per interventi di piccola entità, quindi né oncologici, né le urgenze".

Barigazzi puntualizza: "Non ho mai parlato di iperinfluenza o fenomeni simili, mi interessano poco i dibattiti mediatici e le iperboli che sono usate per descrivere un fenomeno che è normale. Gli eventi epidemiologici stagionali sono conosciuti a priori, quello che non si conosce e non è puntualmente prevedibile è l'intensità, l'entità e l'evoluzione temporale. Non c'è quindi nessun evento eccezionale e proprio per questo è opportuno in questi casi rafforzare l'idea del Piano di gestione del sovraffollamento dei Pronto soccorsi, piano che finalmente comincia a essere predisposto dagli ospedali, anche su indicazioni da delibera regionale".