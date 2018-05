Scuola: inizio Materne anticipato, ma addio sperimentazione a luglio

A partire dal prossimo anno scolastico le scuole dell'infanzia comunali di Bologna cominceranno all'inizio di settembre, con una settimana d'anticipo rispetto al calendario attuale. Per il 2017-2018 l'apertura sarà dunque il giorno 3 (primo lunedi' disponibile) e non il 10, come sarebbe stato senza la decisione presa dall'amministrazione comunale, che l'ha comunicata oggi al tavolo con i sindacati.

Mossa che sostituisce l'apertura di centri estivi 3-6 anni con personale proprio dell'Istituzione educazione scuola, oggetto del lungo braccio di ferro degli ultimi anni con sindacati e maestre. D'ora in poi, dunque, le materne comunali "cominceranno all'inizio di settembre", annuncia la vicesindaco con delega alla Scuola, Marilena Pillati, dopo l'incontro con i sindacati. "Scelta che- dice Pillati - abbiamo fatto riflettendo rispetto ai bisogni delle famiglie, per i bambini in una fascia d'età che non sempre trovano delle opportunità in estate come quelli un po' più grandi"

La Giunta ha dunque voluto cogliere "l'opportunità che il calendario regionale ci mette a disposizione", aggiunge la vicesindaco. "Dal 3 settembre, ogni scuola sarà funzionante e quindi verrà meno la sperimentazione che avevamo immaginato nel mese di luglio- spiega Pillati- con cui mettevamo a disposizione un'opportunità nel corso delle prime settimane ma in poche scuole, ricordo che erano nel 2017 solo sei su 67". Aprire la scuola prima "significa avere a disposizione non solo le insegnanti con il contratto scuola ma tutte", cioè anche quelle con contratto enti locali, "perche' comunque tutte- continua Pillati prendono servizio normalmente l'1 settembre o come quest'anno il 3, perchè è il primo lunedì". Si tratta di "un'opportunità importante per i bambini e le loro famiglie ma anche per le insegnanti", assicura Pillati. (agenzia Dire)