Inps: concorso 967 posti di consulente

Roma, 20 agosto 2018 CONCORSO A 967 POSTI DI CONSULENTE PRECISAZIONI INPS. In ordine alla riconducibilità all'INPS di pubblicazioni di recente diffusione aventi ad oggetto test e quesiti relativi al concorso pubblico a 967 posti di consulente protezione sociale, l'Istituto precisa di non aver fornito alcuna indicazione a case editrici o autori in ordine al contenuto dei quesiti che saranno resi noti ai candidati soltanto in sede di espletamento delle prove.