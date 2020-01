Inquinamento, dopo livelli record calano le polveri sottili

Calano i livelli delle polveri sottili nel bolognese, dopo i giorni scorsi dove i valori di pm10 avevano fatto registrare cifre record. La perturbazione del weekend ha portato un generale rimescolamento dell'aria, diluendo gli inquinanti. C'è attesa per quanto riguarda lo stop a traffico inquinante e limiti al riscaldamento.

Solo giovedì scorso infatti il provvedimento emergenziale della Regione stabilito dal Piano Aria. I livelli di polveri cancerogene nei giorni scorsi avevano raggiunto i 117 microgrammi per metro cubo, facendo scattare tre giorni di stop. Ora l'Arpae analizzerà i dati del weekend per capire se gli sforamenti sono proseguiti o meno. In base all previsioni elaborate proprio da Arpae c'è da aspettarsi una breve tregua, ma se il tempo atmosferico non cambierà il problema smog è destinato a ripresentarsi in settimana.