Smog in agguato, scattano blocchi del traffico in cinque province

Lo smog ritorna in regione. A partire da venerdì 4 gennaio e fino lunedì 7 gennaio 2019 compreso sarà in vigore il blocco del traffico antiinquinamento nelle province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna e Rimini.

Bologna fino a ora è stata risparmiata, ma le centraline di Arpae rilevano ogni giorni livelli di poco sotto la soglia limite. Secondo quanto riportato in un bollettino aria dell'agenzia regionale dell'ambiente "l´impulso di aria fredda e secca giunto sulla nostra regione nella seconda parte della giornata di ieri (mercoledì 2 gennaio) non è stato sufficientemente efficace per rimuovere gli inquinanti, mantenendo una situazione di superamento del limite giornaliero di Pm10 in gran parte del territorio regionale".

Si conferma pertanto l´applicazione delle misure emergenziali per le province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Rimini, alle quali si aggiunge la provincia di Ravenna che ha visto il superamento del limite di 50 ug/m3 per almeno tre giorni consecutivi in almeno una stazione.

Per quanto riguarda le province di Piacenza e Parma, nella giornata di ieri il limite giornaliero è stato rispettato. Per la provincia di Piacenza per oggi 3 gennaio si prevedono condizioni favorevoli alla dispersione, pertanto non sono più attive le misure emergenziali. La provincia di Parma rimane nello stato non emergenziale, così come Bologna e Forlì-Cesena.