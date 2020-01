Inquinamento e mobilità: Legambiente chiede al Comune più impegno su misure

"Derubricare" le nuove autostrade, a partire dal Passante di Bologna. "Progettazioni inutili, impattanti e dannose perché prefigurano ancora un'espansione del traffico automobilistico, in evidente conflitto con le necessità di ridurre del 30% entro il 2030 le emissioni inquinanti e alteranti del clima", spiega in una nota Claudio Dellucca di Legambiente Bologna.

Gli ambientalisti tornano alla carica nei giorni 'neri' dello smog, con i divieti emergenziali in vigore praticamente in tutta l'Emilia-Romagna (tranne Forlì-Cesena) e le polveri oltre i 100 microgrammi anche a Bologna.

"Confidando sul senso di responsabilità dei cittadini per il rispetto dei limiti alla circolazione posti in atto nelle giornate più critiche per i livelli di inquinamento- si legge in una nota di Legambiente- sollecitiamo il Comune di Bologna e i futuri amministratori della Regione a compiere scelte di svolta all'insegna della ecosostenibilità per uscire dalla logica ormai logora dell'emergenza".

Legambiente non si aspetta molto dalle misure antismog, "blande e soprattutto poco controllate". Ormai "l'emergenza è diventata la normalità: le inadempienze nell'adozione da parte dei decisori politici di provvedimenti strutturalmente efficaci per la qualità dell'aria ci sembrano sempre più gravi a fronte delle preoccupanti statistiche che riguardano decessi prematuri e diffusi danni alla salute".

Nell'area bolognese, sottolinea Dellucca, "non possono bastare i graduali avanzamenti della Ztl ambientale, la progettazione a lungo sviluppo delle linee di tram, le sostituzioni di alcuni treni: occorrono investimenti su realizzazioni per favorire il trasporto pubblico che possano essere efficaci in tempi più stretti, come il completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano, evaso da diversi anni". (Bil/ Dire)