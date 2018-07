Furgone rubato, scatta l'inseguimento: volanti speronate, ladri in fuga a piedi

Inseguimento all'alba per le volanti della Polizia. Intorno alle 5 di stamane un furgone, la cui targa corrispondeva a un mezzo oggetto di furto, ha attirato l'attenzione degli agenti in pattugliamento in via Cristoforo Colombo.

Il mezzo, un furgone Iveco in uso a una azienda di Castel Maggiore stava procedendo verso la tangenziale in colonna con un Pick-up grigio: in entrambi i mezzi solo una persona era alla guida. Seguiti fino all'uscita dell'aeroporto i due mezzi hanno poi imboccato via Triumvirato.

A quel punto è scattato l'inseguimento delle volanti terminato poco distante in due diverse fasi. Durante la fuga, il conducente del pick up ha tentato di urtare l'auto della Polizia, per poi essere rinvenuto in via Emilia Ponente. Il furgone è stato ritrovato contro una cancellata, in via del Giorgione. Dentro al cassone dell'auto grigia, anche attrezzatura da lavoro, tra cui una saldatrice a filo professionale di valore.

Nessuna traccia invece dei due ladri, datisi alla fuga una volta capito che il 'colpo' era sfumato. Sono in corso accertamenti per capire se anche il Pick Up sia oggetto di furto.



(Foto: H.A.)