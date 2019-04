Inseguimento in Appennino: forza posto di blocco e scappa

Un 52enne originario della provincia di Bologna è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, falso ideologico e porto abusivo di armi dai Carabinieri di Pistoia. E' successo l'altro giorno, al termine di un inseguimento che ha tenuto impegnate le pattuglie dei militari per diverso tempo. Il 52enne è stato anche deferito per guida senza patente: il documento gli era stato ritirato già nel 2011. Sottoposto a perquisizione veicolare, all'uomo sono stati ritrovati anche cinque coltelli. Il veicolo del 52enne è stato fermato solo dopo che l'uomo ha tentato di sfuggire alle pattuglie dell'Arma con una serie di pericolose manovre evasive.