Ubriaco e senza patente si lancia in un folle inseguimento: nei guai

Ha inseguito un giovane automobilista per chilometri dopo un 'disguido' a un incrocio, e si è fermato solo dopo l'intervento della polizia municipale. Nei guai un uomo di Ozzano, che l'altro giorno si è messo a rincorrere con la propria auto un ragazzo fino a San Lazzaro.

Tutto è successo in zona Cà de Mandorli, al confine tra San Lazzaro e Ozzano. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe fatto una manovra azzardata e il giovane automoblista, spaventatosi, gli avrebbe detto qualcosa dal finestrino. L'uomo però, non se l'è tenuta, e ha iniziato un folle inseguimento, suonando ripetutamente il clacson e superando più volte il giovane, che nel frattempo si era diretto verso Mercatale.

Un atteggiamento pericoloso alla guida, non solo per se stesso ma anche per gli altri. Ma nonostante i chilometri l'uomo non ha mai mollato l'inseguimento, e il ragazzo ha deciso di tornare verso San Lazzaro. Una pattuglia della polizia locale però, era in via Poggi per regolari controlli su strada, e improvvisamente ha visto sfrecciare due auto: una delle quali ha immediatamente fatto inversione fermandosi dietro gli agenti. Alla guida c'era il ragazzo che ha subito chiesto aiuto, e non a caso, dopo qualche istante è arrivato anche l'uomo a folle velocità e che, nonostante la presenza degli agenti, continuava a urlare.

Immediatamente sono scatti i controlli, e l'uomo non solo è risultato positivo all'alcol test, con un tasso alcolemico nel sangue pari a 2,37, ma anche senza patente perché revocatagli qualche tempo fa.

A suo carico è subito partita una denuncia penale e segnalazione all'A.G. La vettura dell'uomo non è stata confiscata perchè intestata alla moglie.