Inseguimento a San Giovanni Persiceto: non si fermano all'alt, poi la fuga tra i campi

Una probabile banda di ladri è stata intercettata ieri sera dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto, durante un posto di controllo lungo la Sp41. Mentre i militari stavano eseguendo controlli alla circolazione un'auto non ha rispettato l'alt della pattuglia, fuggendo in direzione della frazione Tivoli.

Inseguiti dai carabinieri, i tre malviventi a bordo del mezzo -una Ford Focus- hanno poi bruscamente accostato per poi fuggire a piedi nei campi circostanti. All'interno dell'auto abbandonata -risultata rubata nel settembre scorso a Campogalliano- i militari hanno trovato un piede di porco e altri arnesi da scasso.