Scarsa igiene e niente buoni pasto, sindacato polizia verso 'sciopero della mensa'

Scatta lo sciopero della mensa per la Polizia. Ad annunciarlo il sindacato Sap, che giovedì prossimo ha intenzione di distribuire cibo e bevande gratis, fuori dalla caserma Smiraglia, in protesta contro le scarse condizioni igieniche della mensa e contro la mancanza di distribuzione di buoni pasto.

"Dati i silenzi dell'amministrazione locale, come già annunciato in sede di verifica semestrale, per giovedì abbiamo organizzato delle belle sorprese per voi" scrive la segreteria provinciale del Sap, che invita "tutti i colleghi ad astenersi dal servizio mensa e a concentrarsi nei pressi dell'ingresso della caserma Smiraglia", dove "dalle 12 alle 15 il Sap distribuira' gratuitamente bevande e alimenti".