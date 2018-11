'Insulti razzisti in campo', arbitro di San Lazzaro nella bufera, Conti: 'Lo incontrerò'

"Metti giù quelle mani di m..., n...". Sarebbe questa la frase pronunciata da un arbitro di San Lazzaro durante una partita di basket tra due squadre dilettanti a Forlimpopoli del 24 novembre scorso. Nel corso del match tra Baskers Forlimpopoli e Scuola Basket Ferrara, in scena al Palapicci della cittadina artusiana, un giocatore di colore, Orobosa Monday, sarebbe stato raggiunto dagli epiteti razzisti a gioco fermo, dopo aver toccato il braccio del direttore di gara.

Dopo l'episodio, e le proteste seguite da parte dei giocatori e dei dirigenti presenti -che però non hanno sentito le parole pronunciate- il ragazzo, 20enne nigeriano da otto anni in Italia, in lacrime, non è più riuscito a rientrare in campo. L'episodio non sarebbe stato messo a referto.

La vicenda, adesso al vaglio della Fip, ha immediatamente coinvolto la Sindaco di San Lazzaro Isabella Conti che in un lungo mesaggio via social ha annunciato che incontrerà l'arbitro in questione " per capire da dove proviene questo suo disprezzo -osserva il Sindaco- per comprendere dove affonda le radici questo odio e per capire soprattutto come sia stato possibile che ciò avvenisse qui, nella nostra comunità".

Riflette Conti: "Ci spiegavano che l’odio produce la guerra e che per scongiurare la guerra dobbiamo ricordarci che siamo esseri umani, prima di ogni cosa. Che il nostro sangue ha lo stesso colore. Che le persone si valutano per le loro azioni, non per altro. Questo mi ricorda che se impieghiamo 15 o 20 anni per progredire come civiltà e per raggiungere diritti sociali, basta un solo attimo di distrazione per tornare indietro di 30. Nessun diritto può mai essere dato per scontato".