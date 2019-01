Sterlino: insulti razzisti durante la partita di pallanuoto, nel mirino un tecnico Rari Nantes

"N... di m...". Questo l'epiteto razzista rivolto a un preparatore atletico, durante una partita di pallanuoto a Bologna. A pronunciarlo, durante il match di apertura del campionato A2 femminile che ha visto la Rari Nantes Bologna giocare in casa contro la sua omologa triestina, sarebbe stato un genitore ospite, durante una fase di recupero del punteggio da parte di Bologna. La partita è poi finita 8-11 a favore dei friulani.

Il destinatario dell'insulto razzista, sentito in tutta la piscina, è un membro dello staff tecnico della Rari Nantes, ed è cittadino cubano. L'episodio ha spinto la società a rilasciare una nota, nella quale si riporta come "non è accettabile il ripetersi di offese razziste durante una partita", soprattutto se queste frasi "provengono da un genitore". La Rari Nantes ha fatto anche sapere che affiancherà il tecnico "in qualsiasi azione che riterrà opportuno intraprendere".