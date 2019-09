Incidente all'Interporto: camion fuori strada, possibili disagi

Incidente oggi all'Interporto dove un autoarticolato è finito in un fosso, ribaltandosi su un fianco. Per questo la polizia locale dell'Unione Reno-Galliera avverte che dalle 15 potrebbero verificarsi dei disagi alla circolazione stradale all'altezza del casello della vicina A13 per le operazioni di recupero del mezzo.