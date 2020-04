Coronavirus e lockdown, Interporto: "Camion in calo del 10 per cento"

Cala il viavai di camion, luci e ombre per quello dei treni. E' lo scenario che l'emergenza coronavirus, guardando ai dati di traffico di marzo, consegna all'Interporto di Bologna. "Nel comparto camionistico, in particolare, a partire dal 16 marzo- segnala l'Interporto- si è registrato un chiaro calo delle attivita'".

Rispetto allo stesso periodo del 2019 "il numero dei camion entrati e usciti dall'Interporto risulta, nel complessivo mese di marzo 2020- si legge nel report sul traffico- in calo del 10%". Sempre in riferimento ai camion, tra febbraio e marzo 2020 il calo registrato è del 10,9%. "Bene invece il settore ferroviario che mostra un aumento dei treni del 3% circa rispetto a marzo 2019"; c'e' una crescita anche rispetto al febbraio 2020: +1,4%.

Va considerato che questi treni erano composti "da un numero inferiore di carri ferroviari", rispetto al marzo 2019: questo dato infatti cala del 5%. E' comunque "più ottimistico" il raffronto con febbraio 2020, anche rispetto alla lunghezza dei treni: +4,6%. Intanto, "l'intero Paese scalpita per ripartire dopo il lockdown, nel pieno rispetto di normative e pratiche ancora non del tutto chiare e diffuse", scrive l'Interporto, che per questo ha deciso di mettere a disposizione una serie di webinar gratuiti sulla sicurezza aziendale, "con particolare attenzione alle differenze tra pulizia e sanificazione, ai dispositivi di protezione e alle responsabilita' legali in caso di contagio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, l'Interporto segnala che il direttore generale Sergio Crespi è entrato a far parte della commissione tecnica di monitoraggio sui trasporti e la logistica del Tavolo metropolitano per la sicurezza sui luoghi di lavoro. (Pam/ Dire)