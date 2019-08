Interporto, si reca al lavoro al posto dell'amico: denunciati entrambi

Era nato il sospetto che non fosse la stessa persona, e al controllo è risultato così. All'interporto di Bentivoglio un cittadino nigeriano di 29 anni e un cittadino maliano di 27 sono stati entrambi denunciati per sostituzione di persona in concorso. La sostituzione però, oltre che all'identità, riguardava anche il posto di lavoro.

Infatti al posto del 27enne, che risulta regolarmente assunto nella azienda di logistica, in una giornata di fine giugno si è presentato il 29enne. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il personale dell'azienda, che poi ha avvertito i militari. Di qui gli accertamenti e la denuncia, partita proprio l'altro giorno.