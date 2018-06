Tensione all'Interporto, cariche e feriti durante protesta dei facchini

Cariche, arresti e feriti ieri pomeriggio all'Interporto di Bologna, dove una protesta con picchetto di alcuni facchini della logistica del sindacato Sicobas è stata più volte sgomberata da Polizia e Carabinieri. Non sono mancati i momenti di tensione: il bilancio finale è di una decina di feriti tra i manifestanti, assieme a due Carabinieri. Durante lo sgombero dei picchetti un 24enne cittadino italiano è stato anche arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento delle forze dell'ordine è arrivato al terzo giorno di una protesta che vede al centro una ventina di facchini, impiegati in appalto in uno dei magazzini di Logesta, multinazionale spagnola che movimenta i tabacchi italiani, tra cui anche quelli di una nota azienda con uno stabilimento nel bolognese. Afferenti al sindacato di base Si Cobas, gli operai hanno bloccato in più momenti i Tir in transito dai cancelli dell'hub bolognese dell'azienda, fino all'intervento delle forze dell'ordine.

Secondo il sindacato di base, impegnato nel settore della logistica da anni, sono circa 50 i posti a rischio con il cambio di appalto, tra non riassunzioni e demansionamenti. I motivi del ridimensionamento sarebbero da ricercare in un calo dei flussi di merce, a causa di alcune delocalizzazioni, giustificazione respinta dal sindacato di base e sfociata nella protesta dei giorni scorsi.