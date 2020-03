Falsi prodotti Made in Italy: sequestro da sei tonnellate all'Interporto

Una partita di 19 casse del peso di oltre 6 tonnellate, con origine e provenienza Cina, sequestrata durante i controlli per il contrasto dei traffici illeciti, dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, in servizio presso l’Interporto. Le casse contenevano 999 piani di cottura in vetro temperato riportanti incisa la scritta “Made in Italy”. La merce era destinata a una azienda di produzione e montaggio di cucine.

La merce è stata sottoposta a sequestro e il responsabile dell’azienda importatrice è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per violazione dell’Accordo di Madrid (False o ingannevoli indicazioni di provenienza), dell’art. 4 comma 49 della L. 350/2003 (Tutela del Made in Italy) e 517 del c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci).

L'Agenzia Dogane e Monopoli ricorda che il traffico illecito di merci contraffatte, etichettate in maniera mendace e di

prodotti usurpativi costituisce un’infrazione alla legislazione doganale, comunitaria e nazionale, con conseguente grave danno economico per i consumatori e per le imprese che operano nel commercio legittimo, pregiudicando le attività legali di tutti i soggetti coinvolti nell’ambito del commercio internazionale.