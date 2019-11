Invalido e senza una gamba, costretto a vivere in auto: "Disperato, non ho neanche le medicine"

Sarrar Noud Eddine ha 41 anni, è invalido ed è costretto a vivere in macchina in condizioni ormai non più sopportabili: "Mi hanno amputato una gamba, sono senza medicine e a giorni mi scadrà anche l'assicurazione dell'auto. Il 14 novembre. Peggio di così non potrebbe andare e tutto per le lungaggini per il rinnovo del mio permesso di soggiorno, che è ancora nelle mani dell’ufficio immigrazioni di Bologna".

Ma cominciamo dall'inizio. Eddine diversi anni fa subì un incidente stradale in scooter che gli provocò dei danni alle gambe e in seguito la cancrena di una delle due: nel 2018 è stato ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna dove è stato curato per circa un anno, usufrendo di un alloggio nel comune di Castiglion de' Pepoli, la sua ultima residenza. Poi però non è stato più in grado di pagare il canone e si è spostato nel veronese perrchè lì ha alcuni conoscenti che lo hanno aiutato per un po'.

A seguire Sarrar è l'avvocato Giuseppe Fortino, che spiega: "Disabile al 100%, ha diritto a una pensione di invalidità. E' regolare su territorio italiano e a causa del ritardo del rinnovo del permesso di soggiorno non riceve un reddito che non solo gli spetta, ma che è determinante per vivere. Con i suoi problemi di salute come fa a fare di un'auto la sua casa? Sollecito la Questura di Bologna ad accelerare i tempi in modo che il mio assistito possa sistemarsi decentemente e curarsi: è da 6 mesi che non percepisce un euro".