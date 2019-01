Invasione di topi, decine di ratti bianchi avvistati e investiti nel cesenate

Un centinaio di ratti bianchi e grigi da qualche giorno stanno mettendo in difficoltà gli abitanti e gli automobilisti di Capannaguzzo, frazione del cesenate. Qualcuno ha filmato l'orda di ratti mentre percorreva via Medri, nelle campagne del cesenate vicine alla frazione, riprendendo diverse carcasse di roditori investiti dalle auto di passaggio (Qui il video).

Il fenomeno va avanti da diversi giorni e le autorità locali ne attribuiscono la responsabilità a un vicino allevamento di piccioni dismesso, anche se le cause sono ancora in via di accertamento. Partita nel frattempo una campagna di derattizzazione. (Leggi l'articolo completo su Cesenatoday)