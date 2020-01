Grizzana Morandi, ragazzo investito dal treno: grave al Maggiore

Ieri sera appena dopo le 20 i Vigili del Fuoco di Vergato e di Monzuno sono intervenuti per l'investimento di un giovane sui binari del treno, a Pian di Setta, frazione di Grizzana Morandi. Sul luogo dell'incidente, su cui si sa ancora poco, c'erano anche il 118 e i Carabinieri di Vergato e Grizzana Morandi, mentre procede per le indagini la Polizia Ferroviaria.

Da quello che si apprende il giovane sarebbe un 22enne di origini nigeriane, urtato dal convoglio in transito sulla direttissima, un treno passeggeri in corsa verso Prato. Si trovava all'altezza della stazione di Grizzana Morandi. Il giovane investito avrebbe rischiato di perdere una gamba ed è stato trasportato all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova in condizioni gravi.