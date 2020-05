Il vicino che tutti avrebbero voluto avere durante la quarantena? Iosef e la sua musica, non solo da ascoltare

Iosef Mastroianni, professore di musica 27enne, è tra i tre vincitori della campagna #IlQuartiereDaCasa, i vicini che tutti avrebbero voluto avere per superare al meglio la quarantena, lanciata da Nextdoor, la app che mette in relazione gli abitanti delle stesse zone di una città, creando appunto una community.

In occasione della Festa Europea dei Vicini, che cade oggi 29 maggio, le persone che si sono particolarmente impegnate per rendere il proprio quartiere un posto migliore, ottengono quindi un riconoscimento in un periodo in cui la solidarietà tra vicini è stata quanto mai importante nell’affrontare l’isolamento vissuto a causa della pandemia da covid.

Iosef Matroianni, pianista originario della provincia di Caserta, ha studiato al Conservatorio di Napoli per poi "salire" al nord, quello vero, e completare il suo percorso al Conservatorio di Trento con il biennio di pianoforte a indirizzo concertistico. Arrivato a Bologna a novembre del 2019 per insegnare in una scuola di musica, dopo qualche mese ha dovuto fare i conti con il lockdown e l'emergenza sanitaria, che ha trascorso nel quartiere Irnerio, dove vive.

Quindi, cosa ti sei inventato? Cosa ti ha fatto vincere?

"Ho iniziato a fare lezioni online per i miei alunni, poi ho dato vita a un laboratorio di guida all'ascolto musicale, ovvero la musica classica non solo ascoltata, ma anche spiegata, la cosa che ha colpito Nextdoor".

Un po' come "Che storia è la musica" di Ezio Bosso?

"Esattamente, prima di lui lo aveva fatto il direttore d'orchestra Leonard Bernstein ".

Un ricordo del maestro appena scomparso...

"Un esempio di vita incredibile e la forza di sorridere sempre, quello che si chiama un animale da palcoscenico".

Progetti per il futuro?

"Non ne faccio a lungo termine, la mia indole mi induce a cambiare sempre, quindi non escludo nulla".

Sul podio insieme a Iosef, Gabriella Icardi, del quartiere Isola di Molano, insegnante ed esperta di benessere posturale, che ha organizzato un corso di benessere posturale con il metodo Feldenkrais, e Marco Gatta, del quartiere Casaletto Portuensi di Roma, impegnato nella Hermes International Academy, che riunisce esperti e insegnanti, che ha organizzato una giornata di movimento consapevole con insegnanti di Yoga, Ginnastica Posturale, Fit & Face e Qi Gong.

