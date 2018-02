Furto al Centro Borgo: doppia denuncia all'uscita della Coop

Hanno rubato oltre 200 euro di generi alimentari dagli scaffali, ma alla cassa hanno tentato di imbrogliare la cassiera. E' accaduto ieri poco prima delle 17 al supermercato IperCoop del Centro Borgo, in via Marco Emilio Lepido.

L'atteggiamento sospetto di due romeni di 19 e 31 anni non è sfuggito al vigilante che è riuscito a bloccarli all'uscita del negozio e ha chiamato la Polizia. La refurtiva è stata rinvenuta in uno zainetto. Per entrambi una denuncia per tentato furto aggravato.