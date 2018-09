Furto in coppia al Centro Lame: rubano cuffie e caricabatterie, due nei guai

Furto in coppia ieri all'Ipercoop del Centro Lame, in via Marco Polo. Alle 17 un vigilante ha chiamato 113, dopo aver sorpreso due soggetti che avevano rubato cuffie e caricabatterie, per 250 euro, dal reparto "Elettronica" del supermercato e, dopo averli inseriti in una borsa, hanno cercato di guadagnare l'uscita.

Bloccati dalle guardie di sicurezza, sono stati denunciati dagli agenti del Commissariato Bolognina eper furto aggravatoin concorso: si tratta di due marocchini, un uomo di 42 anni e una donna di 24.