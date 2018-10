Via Marco Polo: ruba 11 bottiglie di super-alcolici e si cambia i calzini

Non doveva essere ancora in Italia il cittadino marocchino di 35 anni denunciato ieri in via Marco Polo. E' entrato all'Ipercoop del Centro Lame, ha messo in un sacchetto ben 10 bottiglie di super alcolici, poi ha preso un paio di calzini dagli scaffali e li ha indossati.

Quando, in tutta tranquillità, si è diretto verso "l'uscita senza acquisti" è stato fermato da un vigilante che aveva assisto alla scena e che ha chiamato il 113.

L'uomo era già gravato da un ordine del questore di abbandonare il territorio italiano, così è stato anche deferito per inottemperanza.