Al via campi estivi Unibo: sport, educazione, cultura

Partono il 22 giugno i Campi estivi organizzati dall'Alma Mater, in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo Bologna. A causa delle difficoltà dovute all'emergenza sanitaria dell'ultimo periodo, infatti, le attività si svolgeranno presso la sede del Cusb in via del Pilastro 8.

I campi, aperti non solo ai figli dei dipendenti Unibo, ma anche alla cittadinanza prevedono tre turni; tre le settimane attivate per ragazze e ragazzi dai 9 ai 15 anni (dal 22 al 26 giugno, dal 29 giugno al 3 luglio e dal 6 al 10 luglio), durante le quali oltre alle attività presso i campi multisportivi si svolgeranno le consuete attività culturali dei campi estivi Unibo, dando vita a un programma di grande varietà e interesse. I campi avranno quest’anno un filo conduttore assolutamente innovativo, come comunica Unibo in una nota, vale a dire quello degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda Onu 2030. Gli obiettivi su cui si concentrerà l’attenzione sono Salute e Benessere, Ridurre le disuguaglianze, La vita sulla terra, Consumo responsabile.

I ragazzi e le ragazze rifletteranno inoltre, sempre in chiave ludica e partecipativa, sulle forme di comunicazione sociale e a distanza messe in campo durante il lockdown, e su come tornare, con senso di responsabilità, alla socialità in presenza. Verranno organizzate anche attività sulla comunicazione nei social media e sull’attuale generazione di giovani, pioniera di una profonda coscienza ecologica. A tali attività si alterneranno le attività sportive, prevalentemente all’aperto e comunque sempre nel rispetto del distanziamento richiesto, con gli educatori del Cusb.

Le attività si svolgeranno in piccoli gruppi (secondo il rapporto bambini-educatori definito dalle linee guida e variabile in base all’età), verranno rigorosamente rispettate le norme di distanziamento, gli impianti e gli strumenti verranno sanificati con frequenza, saranno disponibili dispenser di gel igienizzanti, ed è previsto un triage mattutino. Su richiesta verrà attivato, sempre seguendo le regole di sicurezza, un servizio di trasporto dal centro città alla sede del Cusb.