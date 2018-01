It.a.cà - migranti e viaggiatori vince il 3° premio agli Unwto Awards 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Di pochissimi giorni fa la notizia: grandissimo successo per il festival IT.A.CÀ - MIGRANTI E VIAGGIATORI, che ha rappresentato l’Italia nella 14ª edizione della Cerimonia di premiazione degli UNWTO AWARDS, celebrata dal 15 al 17 Gennaio 2018 a Madrid. ☞ http://know.unwto.org/content/14th-unwto-awards-winners-and-finalists Il primo e unico Festival del turismo responsabile in Italia e in Europa, si è classificato terzo fra i vincitori dopo l’Indonesia e il Messico, in un intreccio di emozioni e soddisfazione per l’evento mondiale più importante del settore del turismo globale. 150 le application ricevute, 128 i progetti ammessi alla selezione e solo 14 arrivati in finale. L’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), ha deciso di premiare IT.A.CÀ con l’Award for Innovation in Non-Governmental Organizations per aver saputo coniugare in maniera innovativa, elementi strategici quali produzione culturale, creatività, turismo sostenibile, interculturalità e molte altre tematiche strettamente interconnesse allo sviluppo del territorio, attraverso una produzione culturale dal basso, nata dal fermento spontaneo e dalla capacità di mettere in rete la creatività diffusa di chi vive e rende vivi i luoghi. Questo premio dimostra come l’Italia abbia un ruolo importante nelle dinamiche turistiche mondiali, un paese che produce innovazione ed esporta modelli sostenibili. Coinvolgendo oltre 600 realtà locali, regionali e internazionali e attraverso centinaia di eventi sparsi su tutto il territorio nazionale, IT.A.CÀ persegue da sempre e con tenacia una filosofia importante, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e contribuire all’economia locale secondo valori di giustizia sociale, creando opportunità per trasformare un viaggio in una esperienza di conoscenza e scoperta che parte da casa e arriva a casa. Lavorare sul tema del Turismo Sostenibile, ma anche sulla mobilità sostenibile, sulla rigenerazione urbana, sulla promozione della cultura, sull’accoglienza e sulle migrazioni, ha permesso al festival di sensibilizzare i cittadini, ma anche le imprese e le istituzioni, risvegliando una maggiore consapevolezza sociale, ambientale ed economica, impegnandosi nell’adottare uno stile di vita sostenibile per tutelare il futuro. Un riconoscimento molto sentito dunque, quello ricevuto dallo UNWTO che arriva proprio nella fase di programmazione della decima edizione del Festival che come tutti gli anni, partirà da Bologna dal 25 maggio al 3 giugno 2018, per poi cedere il passo alle altre decine di tappe in tutta Italia. Nell’attesa del decennale, IT.A.CÀ ha lanciato il nuovo contest (ormai prossimo alla scadenza) sul tema “accessibilità universale”, alla ricerca di una illustrazione o fotografia che diventerà l’immagine della nuova edizione del festival. Un’opportunità per viaggiatori, turisti, migranti, artisti, fotografi, studenti che con il Premio appena ricevuto, diventa ancora più prestigiosa e interessante per chi volesse cimentarsi. La partecipazione al contest è gratuita. Sarà necessario inviare la propria opera (fotografia o illustrazione) e scheda di iscrizione all’indirizzo email itacacontest@gmail.com, entro la mezzanotte del 31 gennaio 2018. L’opera vincitrice del contest sarà utilizzata sul territorio nazionale per tutto il materiale grafico e pubblicitario della X edizione del festival 2018. Regolamento, premi e informazioni sul sito www.festivalitaca.net. UFFICIO STAMPA Ivana Celano - cell. +39 349 06 44 923 - email: stampa@festivalitaca.net sito: www.festivalitaca.net info@festivalitaca.net https://www.facebook.com/itacafestival https://twitter.com/ItacaFestBO https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO https://www.instagram.com/it.a.ca/ ☛ Clicca qui per report 2017 e rassegna stampa nazionale IT.A.CÀ ☛ Clicca qui per le interviste ____________________________ Il festival è promosso e organizzato da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS E–R. Con il Contributo di Comune di Bologna, Alce Nero, Airbnb, Cescot. Con il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Emilia Romagna, Bologna Welcome, Unesco, Città Metropolitana di Bologna, City of Food Bologna.