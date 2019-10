La e-bike Lamborghini per i concerti di Cremonini negli stadi: "Spaziale"

Ad annunciarlo è il cantautore sui social: "Spaziale la Ital-Ebike prodotta con Lamborghini". Un bicicletta elettrica di un bel giallo vivo totalmente Made in Italy che verrà utilizzata anche come mezzo ecologico durante i concerti negli stadi di Cesare Cremonini, in programma nel 2020.

Il tour partirà il 21 giugno da Lignano, per poi arrivare il 27 a Milano, il 30 a Padova, il 4 luglio a Torino, il 7 a Firenze, il 10 a Roma, il 14 a Bari, con gran finale all'autodromo di Imola, il 18 luglio.

“Il 18 luglio 2020 chiuderemo il tour con un grande concerto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Sarà un evento straordinario, nato dalla fortissima esigenza di creare uno show indimenticabile in Emilia-Romagna. Mi hanno proposto di celebrare tutto questo in un luogo speciale, nel cuore stesso della mia terra, l’Emilia, che è la mia vita, la mia seconda pelle e il mio DNA. Questa volta non sarà solo Bologna (che ha lo stadio impegnato in una attesissima ristrutturazione) ma è un abbraccio a tutta l’Emilia-Romagna. L’autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è un luogo magico, reso iconico dalla storia della Formula Uno, dal ricordo commovente e senza tempo di Ayrton Senna, e per quanto riguarda la musica, naturalmente da Vasco Rossi, che lo ha trasformato in un tempio leggendario della musica italiana e internazionale".