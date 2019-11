Morto senzatetto in piazza Verdi: "Appello per i funerali di Karim"

Cordoglio in piazza verdi per la scomparsa di un noto senza fissa dimora, conosciuto soprattutto alle Stanze di Verdi, ma volto assiduo nella zona attorno via Petroni. Karim, questo il soprannome dell'uomo, è morto l'altro giorno per complicazioni seguite anche alla sua condizione di tossicodipendente, dopo qualche giorno di ricovero al Sant'Orsola.

E' stato Otello Ciavatti, presidente del comitato Piazza Verdi e gestore delle Stanze, a lanciare informalmente una colletta per permettere a Karim un contributo per i funerali. Dell'uomo non si hanno informazioni certe, ma non era insolito vederlo girovagare nei dintorni tra via Acri e via San Sigismondo.

Descritto come uomo mansueto, Karim era solito accompagnarsi anche con un cane bianco. Chiunque voglia fornire un contributo può rivolgersi ai locali delle Stanze di Verdi nell'omonima piazza dalle 16 alle 19:30 e al mattino dalle 10:30 alle 13:30