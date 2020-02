Un albero per Karim, il senzatetto morto: "Per un futuro senza eroina"

Un albero "per Karim per un futuro senza eroina" verrà piantato alle ore 11 di sabato 22 febbraio in Piazza di Porta Maggiore. Lo rende noto il comitato di via Petroni.

Karim, uno dei senzatetto che gravitava intorno a Piazza Verdi, è morto a novembre del 2019 per complicazioni seguite anche alla sua condizione di tossicodipendente, dopo qualche giorno di ricovero al Sant'Orsola.

Era stata anche lanciata una colletta per il suo funerale. Descritto come uomo mansueto, Karim era solito accompagnarsi anche con un cane bianco, Orsa.