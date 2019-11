Funerali per il senzatetto Karim: l'addio a Bologna, ci sarà anche la mamma

Scomparso a seguito delle complicazioni che lo avevano portato a un ricovero ospedaliero, Karim, uno dei senzatetto che gravitava intorno a Piazza Verdi, avrà il suo funerale a Bologna, nella sua città d'adozione: a dargli l'ultimo saluto la mamma e gli amici che per lui hanno organizzato una colletta al fine di potergli garantire delle esequie dignitose.

I funerali verranno celebrati la prossima settimana presso la cappella della camera mortuaria di Bologna, in data ancora da definire: lo ha deciso la madre, che verrà in città e che porterà poi le ceneri del figlio a Como.

Chi era Karim. Descritto come uomo mansueto, Karim era solito accompagnarsi anche con un cane bianco, Orsa. "A noi resterà il ricordo di un ragazzo che quasi ogni giorno veniva alle stanze di Verdi per acqua, bagno, qualche indumento,attimi di conversazione. In quei momenti mostrava la sua intelligenza e una particolare umanità" hanno raccontato di lui le persone che lo conoscevano e che hanno anche attivato una colletta per le esequie.