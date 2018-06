Ragazzina investita in auto: si aggrava la posizione del Bfc Keita

Si aggrava la posizione di Cheick Keita, il calciatore 22enne, terzino nella rosa del Bologna Fc, in relazione a un incidente stradale, dove l'auto dello sportivo travolse una 12enne cittadina moldava.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, a carico di Keita ci sarebbero i tabulati e i contenuti di alcune chat rinvenuti dalla Poliza postale sullo smartphone del calciatore. L'auto di Keita quel giorno si allontanò dal luogo dell'incidente, per poi fare ritorno con alla guida un amico del difensore rossoblu, coetaneo.

Il calciatore ha cambiato versione dei fatti alcune volte, per poi sostenere che alla guida non ci fosse lui ma il suo amico. Entrambi indagati dalla Procura per omissione di soccorso, a Keita era già stata sospesa la patente. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'avvviso di fine indagine. La famiglia della parte lesa, assistita dall'avvocato Pier Francesco Uselli, sarà parte civile nell'evenutale processo.