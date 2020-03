Coronavirus, le lezioni di Krav Maga le manda il coach su whatsapp | VIDEO

Il coach Federico Calderoni allena il suo team da casa, tramite whatsapp. "La Self defense solution Team Calderoni invia ai nostri ragazzi e ragazze sul gruppo di whatsapp dei video allenamenti di difesa personale, per permettere una certa continuità con il team. Per contribuire al meglio durante questa situazione di emergenza, continua gli allenamenti ognuno a casa propria. Bisogna contribuire a diffondere la massima sicurezza sotto ogni aspetto e portare rispetto alle persone impegnate in prima linea".

