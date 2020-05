Petropulacos nel comitato nazionale: "Fortuna l'esperienza nella sanità di questa regione"

“Una nomina che premia la competenza e la professionalità della nostra direttrice generale e che conferma ancora una volta il livello d’eccellenza della sanità dell’Emilia-Romagna”, quella di Kyriakoula Petropulacos, direttrice generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione, ora anche nel comitato tecnico-scientifico che supporta il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nell’attività per il superamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Così l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, commenta la nomina formalizzata ieri dal premier Giuseppe Conte, riconoscimento prestigioso per la dirigente regionale, che sul territorio ha maturato una lunga esperienza all’interno del Servizio sanitario prima ai vertici di Ausl e Aziende ospedaliero-universitarie e oggi in assessorato, e per l’Emilia-Romagna.

“Sono molto onorata e molto emozionata per la nomina- commenta Kyriakoula Petropulacos- che per me significa prima di tutto impegno e dovere. L’esperienza di trent’anni che ho avuto la fortuna di fare nella sanità di questa regione mi ha insegnato questo e tante altre cose che spero di poter portare come contributo all’interno del Comitato”.

“Il lavoro svolto in questi mesi di emergenza peraltro in una delle regioni, la nostra, più colpite dalla pandemia- prosegue Donini- potrà fornire un supporto prezioso a livello nazionale in questo delicato momento di passaggio a una nuova fase. Alla direttrice vanno i nostri auguri per questo nuovo incarico”.

