In libreria "L'agenzia della buona morte" nuovo romanzo di Massimiliano Nuzzolo

Esce giovedì 6 dicembre L'AGENZIA DELLA BUONA MORTEnuovo romanzo di Massimiliano Nuzzolo (Marlin Editore)Nuzzolo, veneziano, da sempre attivo nella musica e nella cultura e già autore di libri da svariati anni. Qui una piccola nota biobibliografica: www.jostmultimedia.wordpress.com/massimiliano-nuzzolosarà in libreria giovedì 6 dicembrecon il suo nuovo romanzo intitolato"L'agenzia della Buona Morte" (Marlin editore distribuzione Messaggerie)Qui il link alla scheda del libro sul sito dell'editore http://www.marlineditore.it/shop/83/83/1856_l039agenzia-della-buona-morte.xhtml?a=100,"L'agenzia della buona morte", è un omaggio a arto paasilinna e albert camus che hanno trattato l'argomento, con un piglio da commedia alla pietro germi virata al nero nello stile tipico di Nuzzolo (ricordiamo i romanzi "L'ultimo disco dei Cure" e "Fratture", la raccolta di racconti "La felicità è facile" e i versi di "Tre metri sotto terra"): Nuzzolo ambienta tutta la vicenda durante un programma televisivo per una storia italiana al 100%. Una strana storia d'amore, una canzone e una voce misteriosa, e l'Italia dei nostri giorni a fare da sfondo alle vicende di una bizzarra agenzia del "suicidio": una maniera irriverente e divertente per parlare di un argomento doloroso, spinoso e attuale come la morte volontaria, considerati i numerosi casi di cronaca, l'eutanasia e una legge ferma in parlamento, ma pure per ironizzare sul periodo a tinte scure che sta vivendo il nostro paese.