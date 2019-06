Esuberi La Perla, martedì si sciopera: il presidio in via Aldo Moro

Uno sciopero e un presidio per accompagnare il tavolo di crisi che martedì in Regione si occuperà del caso de La Perla. Le lavoratrici dello storico marchio bolognese della lingerie di lusso sciopereranno a partire dalle 15 per poi riunirsi in presidio dalle 16 in viale Aldo Moro, dove si terra' l'incontro tra sindacati, azienda e istituzioni convocato dopo l'annuncio da parte dei vertici de la Perla di un piano di esuberi che potrebbe riguardare tra le 100 e le 120 persone.

(Dire)