VIDEO| Làbas, genitori preoccupati per spazi e attività in vicolo Bolognetti

Sopralluogo della commissione consiliare con i genitori dei bambini che frequentano le scuole Zamboni e Guido Reni

Làbas ancora non c'è ma già da prima di natale i genitori delle scuole dei bambini che frequentano la primaria Zamboni e la media Guido Reni si sono fatti sentire per chiedere al Comune di far parte del tavolo di monitoraggio e programmazione delle attività del collettivo sgomberato in via Orfeo.

L'assessore Matteo Lepore aveva assicurato il coinvolgimento della scuola e della famiglie ma sotto il quadriportico di vicolo Bolognetti la situazione è invariata e i genitori vogliono più certezze.

Così la Commissione consiliare Affari generali ha fatto un primo sopralluogo in sede (ne è previsto un altro con i rappresentanti dell'associazione, l'assessore e il presidente di quartiere) richiesto da Forza Italia e dalla Lega. La presidente della commissione Lucia Borgonzoni preparerà un ordine del giorno da far votare in Consiglio Comunale.