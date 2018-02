Nuovo Labas, Colombo: 'Finalmente torna dopo il drammatico sgombero'

L'avvio delle attività organizzate da Làbas in vicolo Bolognetti, a Bologna, è "una bella notizia per la città e per il quartiere", festeggia su Facebook il consigliere comunale Andrea Colombo (Pd): "Finalmente riprendono vita gli spazi pubblici dismessi e vuoti ormai da due anni e ripartono le prime iniziative, politiche, culturali e per i bambini, con cui Labas si era fatto conoscere e apprezzare anche dal vicinato durante l'esperienza alla caserma Masini".

All'indomani del "drammatico sgombero della scorsa estate, non evitato dall'amministrazione comunale - punge l'ex assessore - mi ero chiesto a cosa serve la politica se non offre soluzioni ai bisogni della comunita': questa volta abbiamo dimostrato di saperlo fare ed e' una cosa da salutare con soddisfazione".

Ora, aggiunge Colombo, "stara' anche a Labas dimostrare di saper fare evolvere ancora una volta la straordinaria originalita' di questo progetto sempre piu' in un'ottica di convivenza e apertura alla citta'". Qualche tempo fa, "a fronte delle polemiche sul bando pubblico- ricorda il consigliere dem- avevo detto che avrei fatto subito un accesso non 'agli atti' ma 'agli altri', riconoscendo il valore sociale e culturale di soggetti diversi dalle istituzioni, quando agiscono nel rispetto delle regole. Ecco, il momento e' finalmente arrivato". Colombo conclude cosi': "Non vedo l'ora sabato di andare all'apertura del nuovo Labas in vicolo Bolognetti, sperando che abbiano la stessa curiosita' tante cittadine e cittadini di Bologna". (agenzia DIRE)