Pediatria Sant’Orsola: per i bimbi ricoverati, il laboratorio di ceramica firmato Thun

Modellare l'argilla può migliorare la qualità della vita di un bimbo ricoverato. E questo è l’obiettivo della

Fondazione Lene Thun, Onlus altoatesina che il 18 giugno ha inaugurato il laboratorio permanente di

modellazione ceramica all’interno del Sant’Orsola, alla presenza di Peter Thun, Fondatore della Onlus Fondazione Lene Thun, Marco Lombardo, Assessore Politiche per il Terzo Settore e Gianfranco Marino, Presidente Ageop-Associazione Genitori Ematologia Oncologia pediatrica.

In rappresentanza della

struttura ospedaliera, erano presenti alla cerimonia inaugurale il Professor Pession, Direttore di Pediatria e la

Dott.ssa Dorella Scarponi, Psicoterapeuta e Psico-oncolog, che hanno sostenuto il progetto. "Scorgere negli occhi dei bimbi un momento di spensieratezza e vedere che attraverso la ceramico-terapia riescono a dare forma ad emozioni, che spesso non trovano voce” - commenta Peter Thun, “ la città di Bologna ci ha accolto nel suo cuore e nel cuore dei suoi abitanti. E’ splendido sapere che c’è tanta voglia di fare e la disponibilità a modellare

insieme un percorso di solidarietà”.

I laboratori di ceramico-terapia all’Ospedale Sant’ Orsola si svolgeranno in modo permanente e gratuito ogni

lunedì pomeriggio e offriranno la possibilità ai piccoli ospiti dei reparti di pediatria e oncoematologia pediatrica,

di partecipare a tre ore di modellazione ceramica, guidati da uno staff di volontari e ceramisti. Durante l’attività

ricreativa i bambini creeranno piccoli lavori per se stessi e opere più grandi, collettive, che poi potranno essere esposte negli spazi comuni dell’ospedale.

Nei primi mesi di avvio del laboratorio, i piccoli pazienti hanno già lavorato ad una spettacolare e coloratissima

opera dal titolo “L’Amico Gigante”, che verrà presto svelata e modellato con l’argilla tasselli per regalare al loro “amico”, alto quasi 3 metri, uno speciale “vestito di ceramica”. Ha preso così vita un gigante buono, che con il suo simpatico volto e la sua veste variopinta, accoglierà tutti i visitatori di Pediatria e ruberà loro un sorriso.

La Fondazione Lene Thun Onlus, che da settembre svolte attività presso l’Ospedale di Bologna, lo scorso anno

ha coinvolto bambini e ragazzi ospitati presso la struttura, nel progetto “L’Albero dei Desideri”. Cosi con le mani e con il cuore sono nate meravigliose decorazioni per il grande Albero di Natale di Piazza San Pietro e l’incontro con Papa Francesco.

In pochi mesi di attività i bambini già supportati in reparto sono stati più di 150 a cui si aggiungono altri 100

ragazzi che hanno partecipato al laboratorio per l'evento "Le stelle di Sant'Orsola", che ha avuto luogo lo scorso

settembre.

Oltre alla disponibilità dei volontari della Fondazione Lene Thun, il progetto presso il Policlinico Sant’Orsola è

stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione di tutta l’equipe sanitaria e il personale medico

quotidianamente impegnati nella lotta alla malattia.