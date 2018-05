La Lamborghini Huracán donata a Papa Francesco venduta per 750mila euro

La Lamborghini Huracán è stata donata a Francesco il 27 novembre 2017, è stata venduta a 715.000 euro durante l'asta di Sotheby's al Grimaldi Forum di Monte Carlo del 12 maggio.



Il ricavato tornerà al pontefice per la realizzazione di diversi progetti:

- la ricostruzione della Piana di Ninive in Iraq, messa a ferro e fuoco da Daesh, per garantire il ritorno della comunità cristiana ricostruendo case, edifici pubblici e luoghi di culto.

- per la Comunità Papa Giovanni XXIII, che aiuta le donne vittime di tratta e abusi nel decimo anniversario della morte di padre Oreste Benzi e nel 50° anniversario (2018) della fondazione della comunità, "Progetto Casa Papa Francesco ".

- in aiuto due associazioni italiane che svolgono attività in Africa: GICAM, diretta dal dott. Marco Lanzetta, e "Amici per il Centrafrica", che hanno lavorato per molti anni su iniziative dedicate principalmente all'aiuto delle donne e bambini bisognosi.

La Lamborghini Huracán è stata realizzato in edizione speciale dal reparto "Ad Personam": il modello rende omaggio ai colori della bandiera della Città del Vaticano, Bianco Monocerus e Giallo Tiberino.