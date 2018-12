Borseggiatrice seriale in manette: la Polizia ferma "mani di fata"

Gli inquirenti le attribuiscono, nell’ultimo periodo, almeno dieci furti tra diversi bar e ristoranti di Bologna, ma domenica è stata arrestata in flagranza di reato per furto aggravato continuato e denunciato in stato di libertà per ricettazione.

D.L.A., soprannominata “mani di fata” per la sua spiccata propensione e abilità nello sfilare portafogli, ha 25 anni, senza fissa dimora e senza attività lavorativa, è stata ammanettata dopo l’ennesimo “colpo” messo a segno ai danni di una cliente di un locale in via Irnerio.

Il suo atteggiamento circospetto aveva attirato l’attenzione del personale della Squadra Giudiziaria del Compartimento Polizia

Ferroviaria che transitava in via Irnerio e che quindi l'aveva seguita all’interno del locale, dove ha individuato la vittima, una donna seduta al tavolo con un’amica a consumare la colazione.

Modus operandi

Secondo un modus operandi, spesso utilizzato ultimamente dai borseggiatori, si è sfilata la giacca, l’ha sistemata sul braccio coprendo la mano e, avvicinatasi al tavolo, con mossa fulminea, ha prelevato il portafoglio dall’interno della borsa appoggiata su una sedia. Ha nascosto poi il portafoglio sotto la giacca e si è allontanata velocemente, ma gli agenti, che non l’avevano mai persa di vista, l’hanno seguita e arrestata.

Il portafoglio è stato restituito alla vittima, ignara di tutto. Gli investigatori hanno anche scoperto che poco prima, in un altro esercizio commerciale di piazza Celestini, la 25enne aveva messo a segno un altro colpo.

Perquisita anche la stanza del B&B di Bologna dove ultimamente soggiornava, gli agenti hanno trovato altri oggetti che sono risultati essere il provento di altri furti. Le immagini delle telecamere di sorveglianza l'hanno immortalata in azione in varie zone della città.