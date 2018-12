Confessa ai Carabinieri: 'Ho rubato due portafogli', ancora nei guai "mani di fata"

E' di nuovo nei guai D.L.A., soprannominata “mani di fata” per la sua spiccata propensione e abilità nello sfilare portafogli, arrestata qualche giorno dalla Polfer in via Irnerio e rinchiusa ai domiciliari a San Lazzaro.

Sabato una pattuglia dei Carabinieri non trovandola in casa, l'ha attesa fino al ritorno: "Sono andata a comprare le sigarette - ha detto - anzi ieri sera sono uscita e ho rubato due portafogli in un ristorante". La giovane diceva il vero, tanto che sono stati trovati in un cestino dell'immondizia in strada. Questo volta però è finita alla Dozza per evasione.

Gli inquirenti le attribuiscono, nell’ultimo periodo, un quantità tra diversi bar e ristoranti di Bologna.