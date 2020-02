Tenta di rubare una bici, lo minaccia di morte con la tenaglia

Nigeriano, 45 anni, va in via Santo Stefano ogni giorno, si può dire che lavora lì: aiuta le signore a portare la spesa in cambio di qualche euro. Ieri 7 febbraio, alle 16.30, quando è tornato a prendere la bici che aveva legato al solito posto vicino al supermercato, ha notato un uomo piegato sul suo telaio, con tanto di tenaglia, intento a rubare la sua bicicletta.

Il ladro, un sardo di 43 anni con, solo nel 2019, 20 denunce alle spalle, l'ha subito aggredito – prima verbalmente e poi con la tenaglia – minacciandolo di morte. Il nigeriano è riuscito a schivare il colpo e, grazie all'aiuto di alcuni passanti che hanno chiamato la polizia e hanno separato i due fino all'arrivo della volante, la situazione è rimasta sotto controllo.

Il sardo – che aveva provato a nascondere la tenaglia sotto una macchina – è stato arrestato dai poliziotti per tentata rapina impropria aggravata e denunciato per ricettazione: era arrivato in sella ad una bici rubata.