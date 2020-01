Imola: ladro sfonda vetro di un'auto per rubare una borsa, sul sedile c'è una bambina

Ha sfondato il vetro di una macchina parcheggiata davanti a una scuola nonostante all'interno della vettura ci fosse una bambina di 11 anni. E' successo ieri in via San Benedetto a Imola.

Da quanto si apprende, una donna aveva parcheggiato l'auto, lasciando la figlia seduta sul sedile posteriore per andare a prendere l'altro figlio a scuola. Poco dopo però, una persona ha rotto il vetro della quattro ruore dal lato guida rubando una borsa, con all'interno una cinquantina di euro e vari effetti personali.

La bambina, impegnata a fare un disegno in attesa del ritorno della madre, non si è accorta del ladro fin quando non ha sentito il vetro in frantumi. Comprensibilmente sotto choc, fortunatamente la piccola non è rimasta ferita da nessuna scheggia. Il ladro, presa la borsa, è fuggito senza lasciare traccia.

Indagano i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Imola (BO).